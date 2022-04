Seentes leiduv psühhedeelikum leevendab depressiooni 

New York Timesi teatel on paljud uuringuis osalenud katsealused kinnitanud, et psilotsübiin leevendas nende posttraumaatilist stressihäiret või andis ootamatu meelerahu võitluses ravimatu haigusega. Londoni teadlased näiteks uurisid kahe depressiivse katserühma ajusid: ühed said kolme nädala jooksul antidepressanti, teised psilotsübiini. Tavaravi saajate seisund paranes selle ajaga veidi, kuid mõni ajuosa jäi endiselt passiivseks, peegeldades depressiooni all kannatajate jäiki mõttemustreid. Kuid hallutsinogeensete seente mõjuainet saanud raporteerisid depressiooni kiirest leevenemisest ning ajupilt näitas närvirakkude aktiivset tegevust suurtes ajuosades – see sarnanes terve inimese ajutegevusega.