Iseloom võib aju kaitsta või kahjustada 

Florida Alzheimeri-spetsialist dr Richard Isaacson märgib uudist vahendavale CNNile, et uurimused on tõesti näidanud: muretsejatel on väiksem ajumaht. Ent pole veel selge, kas seda põhjustab stress. „Biomarkerit selle väljaselgitamiseks pole, nii et seda on raske tõestada.“