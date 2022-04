Kunstpankreas teeb diabeediravis revolutsiooni 

Tänu kunstpankreasele võivad regulaarsed vereproovid sõrmeotsast saada minevikuks, nagu ka eluohtlikud hüpoglükeemiahood, mille puhul veresuhkru tase langeb liiga madalale. Kunstliku kõhunäärme puhul jälgib nahaalune andur pidevalt vere insuliinisisaldust ning pump kohandab seda vajadusel automaatselt. Uudse süsteemi puhul saab andmed saata ka nutitelefoni. Üks katsealustest, 27aastane Yasmin Londonist, nimetab uut tehnoloogiat vabastavaks. Seni on tal olnud veresuhkru taseme säilitamisega probleeme. „Saan nüüd üles ärgata ja harilikku päevatööd teha või koeraga jalutama minna, ilma et peaksin muretsema. Varem tundsin, et mind ohustavad kauase diabeedi tüsistused, kuid nüüd mitte.“