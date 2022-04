„JÄRGMINE PEATUS“ | Väliseestlane Kanadas: pikalt siin elanud inimesed hoiavad kokku, uued tulijad jällegi eemale 

Ene saabus koos abikaasaga Kanadasse 1990ndate alguses ning kogu elu tuli alustada nullist. Ka nüüdisajal Kanadasse minnes on sarnane probleem – keeruline on tööle saada, sest pole Kanada töökogemust. Siiski õnnestus Enel viimaks leida töö pangas. Ja mitte lihtsalt pangas, vaid Eesti pangas! Tänaseks on see siiski ühinenud lätlaste kohaliku pangaga.