Kapo juht: kui kunagi olid moes punk ja hipid, siis nüüd on mõnele oma protestimeelsuse väljendamiseks islamism või paremäärmuslus 

Arnold Sinisalu toob kapo aastaraamatu sissejuhatuses välja mitmed mõtted. Sealhulgas mõtestab ta Venemaa agressiooni Ukrainas, mis kapo juhi hinnangul on võtnud maha meie idanaabri maski: kogu jutt Vene kodanike inimõiguste tagamisest ning rikkumistest on õõnes ja sisutühi. „Veidi küll kohatu, aga siinjuures olukorda ilmestav on lause, et Venemaa on erandlik riik, sest ta võitleb oma kodanike inimõiguste eest eranditult väljaspool Venemaad. Me ei tea ja ei saa kunagi teada, kes on olnud maailma suurim varas, aga praeguse aja suurim varas istub Kremlis,“ toob Sinisalu välja. Ta märgib, et me ei räägi siin maisest varast, vaid tollest, mida pole võimalik kaaluda ja mõõta – ta on varastanud oma ja paljude rahvaste oleviku ja tuleviku ning kohati ka mineviku.