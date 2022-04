SAAME TUTTAVAKS: kes on kapo aastaraamatus „aukohale“ paigutatud Vene propagandist „isik B“? 

Kaitsepolitseiamet (kapo) on tänavuses aastaraamatus aukohale asetanud „isik B“-ks tituleeritud Venemaa propagandisti. Kapo tema täisnime ei avalikusta, kuid infokildudest on võimalik tuvastada, et tegemist on varemgi uudiskünnise ületanud aktivisti Alisa Blintsovaga. 2013. aasta kohalike omavalitsuste valimistel kandideeris ta Keskerakonna nimekirjas.