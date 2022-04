Säästa kütusekuludelt: asenda auto kaherattalisega! 

Oma auto omamine on pigem luksus, sest olgem ausad, sõiduk kulutab üsna palju raha – bensiinihinnad on nüüdseks tõusnud ulmelistesse kõrgustesse ning sellele lisaks peab auto olema aastaringselt kindlustatud (tavalisele liikluskindlustusele lisaks soovitavalt kaskokindlustusega). Kui aga auto peaks minema katki, siis võivad remondikulud kodusele eelarvele üsna suure hoobi anda. Tegelikkuses mõeldakse järjest enam ka keskkonnale. Kui veel kümmekond aastat tagasi oli absoluutselt normaalne, et peres on mitu autot, siis nüüd on see tendents vähenenud – pidev auto kasutamine lihtsalt saastab keskkonda. Niisiis on keskkonnateadlikumad inimesed ka autost loobunud.

Et isiklik auto pole ilmtingimata vajalik, on paljud inimesed hakanud vaatama alternatiivide poole. Kui igapäevaselt ei ole oma autot vaja, siis kasutatakse ka lühiajalist auto rentimist või siis hoopis taksot. Juhul kui sa ei ela just väga kaugel oma töökohast või koolist, on sul aga veel rohkem erinevaid võimalusi.

Sõida jalgrattaga. Vana hea jalgratas on ideaalne sõiduvahend soojaks ajaks! Suuremad entusiastid veerevad sellega muidugi ka aastaringselt, kuid enamik inimesi loodab jalgrattale kevadest kuni sügiseni. Kui ühelt poolt on jalgrattaga mõnus vabal päeval rannapromenaadil sõita, siis teisalt on see kasulik vahend punktist A punkti B jõudmiseks. Miks mitte sõita rattaga tööle? Tõsi küll, paljud muretsevad, et tööle jõudes oled siis higine ja ülejäänud päev pole kõige meeldivamate killast. Kui sinu töökohas on olemas duširuum (nagu suuremates kontorites), siis on see mure murtud! Paljudes kontorites on loodud ka eraldi väike „parkla“, kuhu saab jalgrattad hoiustada. Kui plaanid jalgrattaga peaasjalikult kergliiklusteel ja linnas sõita, siis on sinu jaoks sobiv linnaratas.

Kõige suurem hulk inimesi võtab jalgrattasõitu siiski toreda ja tervisliku ajaviitena. Kui plaanid rattaga sõita ka looduses ja natuke künklikumal või mägisel teel, siis eelista maastikujalgratast.

Kui jalgratas on juba soetatud, kontrolli üle, kas olemas on ka jalgrattapump, rattakell, jalgrattahoidja ja lukk. Ohutuse kohapealt ei maksa küll järeleandmisi teha.

Või siis hoopis elektrijalgrattaga? Kui sinu jaoks on siiski probleem, et võid jalgrattaga tööle sõites liialt higistada või ära väsida, siis on suurepärane alternatiiv just elektrijalgratas. Elektrijalgrattaga saad sõita pikki vahemaid, ilma et peaksid väntamisega suuremat vaeva nägema: samal ajal, kui sina pedaale liigutad, töötab elektrimootor, mis lisab veelgi kiirust.

Elektriratas võib olla nii linnaratas kui ka maastikuratas, kuid väga väikestele lastele see veel ei sobi.