ÕL VIDEO | Mida kujutab endast lennukeelutsoon ja miks Ukraina seda nii väga tahab? 

Lennukeelu tsoon on geograafiliselt määratletud õhuruumi osa, kus tsooni kehtestaja määrab, kes tohib ja kes ei tohi õhuruumi kasutada. See tähendab ka seda, et reeglite rikkujate vastu võib kasutada ka surmavat jõudu. Samuti võib selle tsooni säilitamiseks tekkida vajadus hävitada maapealseid õhutõrje süsteeme. Ukraina näitel oleks vaja neid maapealseid üksuseid hävitada mitte ainult Ukrainst, vaid ka Valgevene ja Venemaa aladelt.