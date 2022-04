VIDEO | Maksu- ja tolliamet pidas kinni kaks salasigarettide käitlemises kahtlustatavat meest 

Lõuna ringkonnaprokuröri Aro Siinmaa sõnul peeti pärast esialgsete tõendite kogumist kuriteos kahtlustatavatena kinni kaks meest, keda on varem korduvalt sarnaste kuritegude eest karistatud. „Üks kuriteos kahtlustatav, 41aastane mees, on varem kandnud karistust salasigarettide käitlemisele spetsialiseerunud kuritegeliku ühenduse juhtimise eest. Vabadusse jäädes võib ta kuritegude toimepanemist jätkata, mistõttu esitasime reedel Tartu maakohtule taotluse tema vahistamiseks esialgu kuni kaheks kuuks,“ ütles Siinmaa.

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lõuna talituse juhataja Raul Tiganik: „Maksu- ja tolliameti liikuvtollikontrolli järjekordne avastus näitab, et tubakatoodete ebaseaduslik käitlemine ja salakaubavedu on endiselt aktuaalsed. Ikka ja jälle leidub isikuid, kelle eksiarvamuse kohaselt hõlptulu saamine ja sellega kaasnevate kuritegude toimepanemine ennast ära tasuvad. Sellel teemal on ka teine külg – tarbijad. Inimestel tasub meeles pidada, et salasigarette tarbides ei saa kunagi kindel olla, mis koostisosi on toodetes kasutatud ja kuidas see tervist võib kahjustada.“