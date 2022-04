ÕL VIDEO | Arnold Sinisalu: paremäärmuslaste ja vaktsiinivastaste seas on toimunud kiire üleminek Kremli jutupunktidele

Puusepa sõnul on tähtis, et sanktsioonid päriselt töötaksid. Sanktsioonidega piiratavate ressursside all ei mõelda ainult raha, vaid näiteks ka inimeste tööjõudu sanktsioonide alla sattunud inimese hüvanguks.

Kanal 2st küsiti, kas mullustel erinevatel meeleavaldustel osalejad ning nende korraldajad teevad kapole muret ja milline võib olla nende seos Kremliga ning mõju põhiseaduslikule korrale. Sinisalu vastas, et nad ei ohusta seda sellisel viisil, et peaks olema väga mures. Kremli agentide kohta saab siis vastata, kui keegi neist on antud kohtu alla. Sinisalu ütles, et see on ka väga kirev seltskond, keda ei tohiks kõiki sildistada Kremli käsilasteks.

Küsiti, kuidas survestab kapo ettevõtjaid sanktsioone järgima. Sinisalu vastas, et ei survestata, vaid selgitatakse ja nõustatakse. Puusepp lisas, et pahatahtliku eiramise korral tuleb alustada kriminaalmenetlust.

Delfist küsiti, kas koroonapiirangute vastaste jt kaitselaagrid ja relvastumine on ületamas piiri, kus tuleks kapol sekkuda. Sinisalu ütles, et keegi pole jõudnud nii kaugele, et tuleks alustada kriminaalmenetlust, kuid olukorda jälgitakse.