OPERATSIOON OUDEKKI: Keskerakond ohverdab selle nimel minister Aasa? Loone: „Ma muidugi ei viska püssi põõsasse keset esindamist.“

Taavi Aas on meeldiv ja tore inimene. Vaatamata sellele, et tema CV-d ehivad uhked ametid – toolid, millest iga poliitik unistab –, pole Aas nina kõrgele ajanud. Endine Tallinna (abi)linnapea, leidis ka majandus- ja taristuministrina numbrimaagia tegelemise kõrval mahti aidata ülesannetega kimpus suvepraktikante.

Aas tunneb ja oskab ringi käia numbritega. Ka see on asi, mida iga erakond klounide ja suure lava ihaldajate kõrval vajab. Aas on klassijuhataja, kes heameelega tegeleb raamatupidajalikult „igavate“ numbritega.

Ometi on Aasa aeg ministrina praeguses valitsuses läbi saamas. Vangerduse taga on kolm põhjust, millest vast kõige suurem on Keskerakonna vajadus vahetada välja riigikogu liige, keda Toompea koridorides kutsutakse Pronkssõduriks.