Karksi-Nuias hukkus ülekäigurajal veoauto alla jäänud neiu 

Politsei selgitas, et veokit Volvo juhtinud 51aastane mees omab juhtimisõigust ja on kaine. „Mees on juhtunust šokis ning räägib vaid, et ta lihtsalt ei märganud teele astunud neiut. Mis asjaoludel lähemalt sedavõrd raske õnnetus aset leidis, selgitatakse edasises uurimises, tunnistajate ülekuulamisel ja teiste tõendite uurimisel,“ lisas Allik.