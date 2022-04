OTSE | Riigikogu arutab olulise tähtsusega riikliku küsimusena Ukraina abistamist 

Reinsalu sõnul on väga oluline, et riigid ei väsiks Ukrainat aitamast. Tema sõnul on kogu Euroopa tuleviku huvides vaja leida viise, kuidas Eesti saab Ukrainat abistada ning kuidas julgustada teisi Euroopa Liidu riike koostöös või eraldi Ukrainat võimalikult palju aitama.