SOLVUMISTE MEISTRIKLASS: kuidas rääkida seksuaalvähemustest? Milline küsimus võrdub solvanguga? 

Seksuaalvähemuste kajastamine meedias on äärmiselt plahvatusohtlik. Sageli juhtub, et seepeale solvuvad nii vähemused ise kui ka konservatiivse maailmavaatega inimesed. Õhtuleht uuris, kuidas peaks vähemuste esindajatest rääkima, kuid ka see osutus kohutavat peavalu valmistavaks ülesandeks.