Raimond Kaljulaid | Keskerakond ja Reformierakond koorivad Eesti õpetajaid tulumaksuga! 

Sotsiaaldemokraadid on viimastel kuude esitanud kahel korral eelnõu, millega oleme nõudnud tulumaksuvaba miinimumi tõstmist 500 eurolt vähemalt alampalgani ehk 654 euroni. Põhjendus on väga lihtne - alampalga saaja maksustamine tulumaksuga on ebamõistlik ja ebaeetiline, millega enamik inimesi ilmselt nõustub.



Minu meediaeksperdist hea tuttav ütles mulle kommentaariks, et enamik inimesi ei tea ega taha sellele mõelda, kuidas täpselt toimub maksuarvestus nende sissetulekutelt. Inimesi huvitab kogu selle aritmeetika juures ainult nende netopalk ehk kui palju nad saavad eurosid oma pangaarvele. Aga kui hakata rääkima, kuidas see summa kujuneb, jääb publik saalis magama.



Testisin seda hiljuti ja tõesti näib, et paljude inimeste jaoks ongi tegu pisut keerulise teemaga. Mulle tundub, et probleem pole mitte meie maksusüsteemi tohutus keerulisuses või inimeste rumaluses, vaid hoopis poliitikutes, kes ei oska lihtsalt ja arusaadaval viisil selgitada, mis on tänaste maksude juures valesti ning kuidas olukorda parandada.



Et seda üldarusaadaval viisil teha, siis võtame näiteks oma eriala keskmist palka teeniva õpetaja. Õpetajate palgad tõusid sel aastal 7,3 protsenti ning õpetaja keskmine brutotöötasu on nüüd 1653 eurot. Õpetajate palga alammäär on 1412 eurot.



Ütlen kohe ära, et selle palgatõusu on hinnatõusud juba ära söönud. Reaalsuses saab õpetaja oma palga eest tänavu vähem kaupu ja teenuseid kui aasta tagasi. Inflatsioon ei kao prognooside kohaselt lähiajal mitte kuhugi. Suurenevad kulutused eluasemele, autokütusele, toidule ja kõigile teistele kaupadele ja teenustele. Selles kontekstis saab lausa väita, et Keskerakond ja Reformierakond langetasid õpetajate palka, mitte ei tõstnud seda.



Asi pole ainult selles. Nii õpetaja keskmist kui alampalka teenivad õpetajad loetakse tänaseks juba sissetuleku poolest nende töötajate hulka, kelle töötasult tuleb võtta rohkem tulumaksu. Eestis kehtib kuni 1200 eurose sissetulekuni maksuvaba tulu 500 eurot. Just seda see tähendabki - esimese 500 euro pealt töötaja tulumaksu ei maksa. Üle 1200 euro teenivad inimesed peavad aga maksma rohkem tulumaksu. Ehk siis õpetajatelt võetakse rohkem tulumaksu. On ju kõigile selge, et Eesti õpetajad ei ole jõukad inimesed, kellelt saab nõuda kõrgema tulumaksu tasumist. Samuti maksavad rohkem tulumaksu meditsiiniõed. Nii õpetajatest kui meditsiiniõdedest on Eestis suur puudus.



Meie kaks tubli valitsuserakonda käisid mõlemad enne valimisi välja maksusüsteemi muutmise ettepanekud. Reformierakond lubas kõigile 500 eurost tulumaksuvaba miinimumi ning Keskerakond lubas astmelist tulumaksu. Kumbki erakond ei kipu valitsuses olles neid lubadusi meelde tuletama või ellu viima. Kardetakse tulumaksust rääkida nagu vanakurat kardab välku.



Sotsiaaldemokraadid andsid märtsi viimasel istunginädalal riigikogu menetlusse eelnõu, mis lahendaks õpetajate, meditsiiniõdede ja teiste nendega samal palgatasemel olevate töötajate ebaõiglase maksustamise küsimuse. Meie ettepanek on lihtne. Esiteks tuleb kõigil tõsta maksuvaba miinimumi. Ja teiseks tuleb tõsta oluliselt kõrgemale piiri, millest alates hakkab tulumaksuvaba miinimum vähenema. Tõlkes tähendab see, et kõik Eesti inimesed, kelle palk jääb alla 2000 euro, saaksid 654 eurose maksuvabastuse. Õpetajad võidaksid sellest aastas ligi 1000 eurot, meditsiiniõed isegi rohkem.



Pakutud lahendusest oleks päriselt abiks hinnatõusudega võitlemisel ega oleks ka alandav, nagu seda on valitsuse pakutud energiahindade kompensatsioon, mida peab omavalitsuselt taotlema. Töötavad inimesed peavad saama palka, mis võimaldab väärikat äraelamist.

Kui see jutt oli keeruline või tarbetu, siis ma vabandan, aga minu meelest peab tulumaksusüsteemi reformist kujunema järgmiste riigikogu valimiste üks põhiküsimusi.