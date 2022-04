Kiri | Kas jalgratta koht on Tallinna ühistranspordis?

Kuna on algamas jalgrattahooaeg, siis ehk on võimalik tõstatada üks teema - miks ei ole lubatud bussi siseneda kokkupandava elektritõukerattaga või tõukerattaga? Samuti tühja bussi jalgrattaga, kui selleks tõesti vajadus tekib. On olnud olukordi, kus ema tuleb bussi oma pisikese mudilasega, käeotsas väike tõukeratas, kuid bussijuht viskab ta välja.