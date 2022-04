Venemaa jättis võlad maksmata, Ukraina valmistub suurteks lahinguteks 

Ukrainas hukkus üheksas kõrge Vene ohvitser, samal ajal saabusid riiki aga Prantsuse sandarmid, et uurida seal toime pandud sõjakuritegusid. Ukrainlased valmistuvad idas suurteks ja otsustavateks lahinguteks. Mariupoli kaitsjad, Ukraina 36. merejalaväe brigaad, andis ühismeedias süngelt teada, et tulekul on nende viimane lahing. „Kallid ukrainlased. Me ei tea, mis edasi saab, aga palun pidage merejalaväelasi hea sõnaga meeles ja ükskõik, kuidas asjad ka edasi arenevad, ärge rääkige merejalaväelastest halba. Nad tegid kõik võimaliku ja võimatu. Sest me oleme ALATI USTAVAD!“

Palju on räägitud Venemaa sõjaväe kehvast võitlusvaimust. Varem Kiievi all võidelnud mehed tahaksid ilmselt pigem haavadest paraneda ja puhkust, kui hiljutise taganemise järel uuesti sõtta minna. Ka on okupantide vägi hädas sellega, et eri kohtadest kokku kogutud üksused moodustavad paraja rahvaste paabeli, keda on keeruline üksmeelele innustada. Tatarlane Ilgiz rääkis Raadio Vaba Euroopale, et kuna tal pole internetile erilist ligipääsu, sai ta Ukrainas möllavast sõjast teada alles siis, kui tuli teade tema venna surmast. Ilgiz ja teised islamiusku venemaalased loodavad lähedaste surnukehade kiiret tagasitoomist, seda nõuab nende usk. Lahinguväljale jäetud kaasvõitlejate laibad on moslemitest sõduritele vastuvõetamatu taktika.

Putin määras Ukraina sõda juhtima uue mehe, Venemaa Lõuna sõjaväeringkonna ülema, armeekindral Aleksandr Dvornikovi. 60aastane Dvornikov oli Venemaa sõjaliste operatsioonide ülem Süürias.

Euroopa Liit edastas president Zelenskõile küsimustiku, mis viib Ukraina kui ELi kandidaatriigi staatuse saamisel sammu võrra edasi. Euroopa Komisjoni esimees Ursula von der Leyen lubas kiirendada riigi liitumisprotsessi. Zelenskõi sõnas, et saadab vastused nädala pärast.

Venemaa ei maksnud sel kuul tagasi oma välislaene. Täpsemalt üritas riik neid tagasi maksta rublades. Reitinguagentuur Standard & Poor's (S&P) alandas laupäeval Venemaale antud krediidihinnangu tasemele selective default ehk valikuline või osaline maksujõuetus.