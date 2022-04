„Haige oled peast? Mind pannakse vangi!“ Elatise maksmisest kõrvaleviilijad saab võtta kriminaalkorras vastutusele 

2021. aastal jõudiski nimetatud elatise asi kohtusse. Maksma kohustatud isa keelitas ka siis emal mõistust pähe võtma, püüdes jätta muljet, nagu oleks hoopis tema selles loos kannataja. Ta loetles kohtule ridamisi kohustusi, mis on tema kanda. Samuti väitis isa, et on töötu ning kirjutas üksipulgi lahti, kui palju on sellel vanemal, kes last kasvatab, vara. Ta soovitas, et kui ema ei saa eluga hakkama, on ju alati võimalus see maha müüa.