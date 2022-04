ÕL VIDEOD | Pae kortermaja hiigelpõleng võinuks olla väiksem? „Kui iga vend ehitab kipsist vaheseinu, siis pole ime, et tuli levib.“ 

Päästeamet on seni Pae tänava kortermaja põlengut võrrelnud 2018. aastal toimunud Vikipalu metsapõlenguga, kus oli vaja 450 päästjat, et panna punkt 200 hektarile levinud tulele. Möödunud neljapäeva pärastlõunal aga sai häirekeskuse teate, et Lasnamäel Pae tänaval on tulekahju puhkenud 1954. aastal ehitatud stalinistlikus kortermajas. Kui esimesed päästjad kohale jõudsid, olid leegid katusest juba väljas. See tähendab, et tuld polnud õigeaegselt avastanud ei inimesed ega suitsuandurid. Hoonest evakueeriti vähemalt 30 inimest.