JALAVÕRUGA KOJU! Allilmaliider pääseb enne tähtaega vanglast välja 

Kohus leidis, et Okunevi on kolmeaastase vangistuse vältel mõistnud kuriteo tagajärgedes ja on enda õigusvastasest käitumsiest vajalikud järeldused teinud. „Gennadi Okunevil on vabaduses täidetud tingimused ennetähtaegseks vabanemiseks elektroonilise valve alla. Tal on olemas kindel elukoht Tallinnas, kuhu on võimalik paigaldada ka elektrooniline järelevalve seade. Samuti on tal olemas toetavad lähedased isikud, isik on vanaduspensionär,“ leidis kohus.