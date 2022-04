Politsei vestleb ministrite ähvardajatega  

Kui enne sõja algust Ukrainas, oli sotsiaalmeedias põhiliseks viha ajendiks pandeemiaga seonduv, siis täna on teemaks sõda, mida mõned sotsiaalmeedia kommentaatorid nimetavad ka pandeemia järgmiseks operatsiooniks, kirjutas Postimees. Näiteks on olnud üleskutsed tellida peaministrile palgamõrvar ja minna ministritele ukse taha. Politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Leana Loide sõnul jälgib politsei sotsiaalmeedias toimuvat ning juhul kui seal ilmuvad ähvardavad sõnumid, siis proovitakse selgeks teha, kes on need kirjutanud ja millised on asjaolud. „Enamus juhtudel ohtu ei tuvastata ja postituse tegijaga vesteldakse,“ sõnas Loide Õhtulehele.

2019. aastal tehti Reformierakonna esimehele Kaja Kallasele tapmisähvardus, milleks kasutati Facebooki varikontot. Politsei suhtles kahe sõnumi saatmiseks kasutatud varikonto taga oleva inimesega ning sai kinnituse, et saadetud sõnumis olnud ähvarduse täideviimise ohtu ei ole.