Prantsusmaal on presidendivalimistel trumbiks kütusehind 

Hääleõigus on umbes 48,7 miljonil inimesel, kuid küsitluste põhjal viitsib neist vaid kuni 70 protsenti 12 kandidaadi seast parimaid valima tulla. Kindel on see, et esimese vooruga kedagi veel presidendiks ei valita. Kahe enim hääli saanu vahel korraldatakse teine valimisvoor 24. aprillil.