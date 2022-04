MUNE KOKSIME TOAS! Metsavana: lihavõtted tulevad veel jahedad, kuid siis võtab kevad võimust! 

Läinud aasta oktoobris tõi Metsavana metsseapõrna kapist välja, lõi selle lauale ning pajatas, milline talv meid ees ootab: „25. aprilli paiku läheb alles veidi soojemaks. Samas mai peaks tulema väga ilus,“ ajas ta pruunjal siseorganil näpuga järge. „Ma muidu nii kaugele ette ei vaata,“ möönis ta. Võib öelda, et toonane prognoos – mis sellest, et ligi pool aastat tagasi ennustatud – on tõeks saanud: aprill on küll kalendri järgi käes, aga lumi pole ära sulanud! Mis veel hullem, sajab teist veel juurdegi. Saidla ütleb, et pole vaja muretseda, sest ega kevad tulemata jää. Ta kasutab ilma vaatlemiseks metsseapõrna, sipelgapesa ja ahvenauime. Viimasel ajal jälgib ta rohkem kuufaase, kuid tema abivahendid on seejuures mis tahes looduse märgid. Näiteks linnud.