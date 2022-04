Viimased mehed kraabiti kokku: Vene sõjatehnika kolonn liigub Luhanski poole 

Ukraina sõjaväeluure peadirektoraadi juht kindralmajor Kõrõlõ Budanov on varem öelnud, et Vene sõjajõud valmistuvad Harkivis uueks rünnakuks, kuid analüütikud arvavad pärast Maxari videot, et kolonn liigub lõunasse Luhanski poole, kus löödi Ukraina kaitseministeeriumi eilehommikustel andmetel öösel edukalt venelaste mitu pealetungikatset tagasi ja nad vajavad seal hädasti lisajõude. Samas on kohalike võimude teatel Luhanskis ootel üheksa evakuatsioonirongi, et toimetada tsiviilelanikud lahingute piirkonnast minema.