Juhtkiri | Ähvardades, nõudes, ahistades ja alati vägivallaga 

Õudne on, kui inimese areng mingil põhjusel sellesse faasi takerdub. Kui härra arvab, et kõik naised peaks tema käte vahele langema kui loogu ja daami tema maailmapilti ei kuulu. Mõni tegelane on visa järjekindlusega – loe ahistamisega – ju soovitu saavutanud. Võib tunduda, et lihtsam on öelda jah, kui taluda pidevat ahistamist. Mis omakorda julgustab ahistajat, ja nii käib tants lõputult. Jõudu Siret Kotkale ei ütlemises.

Eriti hull on, kui terve riik nagu Venemaa, eesotsas selle juhi Vladimir Putiniga arvab, et ainult nemad teavad, kuidas kõik teised peavad elama. Ja on valmis selle saavutamiseks vahendeid valimata tegutsema. Nõudma, ähvardama ja oma eesmärkide nimel brutaalselt vägivallatsema.

Andes korra järele, salvestub nende ajju kogemus, et kui piisavalt palju jalgu trampida, jonnida, põrandal rullida ja rakette lasta, siis saavad nad seda, mida soovisid. Iga täidetud soovi asemel tuleb kümme uut. Ühelgi kolmeaastasel pole kunagi piisavalt lelusid, iga diktaator unistab maailma vallutamisest, kui vaid saaks kätte ka kuu ja tähed.