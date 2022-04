RAHURETK TALLINNAST IKLASSE: palverändurid tähistasid Jaakobitee, trotsides raskusi ja avastades aardeid 

Novembris sain tõelise elamuse palverännakul Hispaanias, kus kõndisin 112 km, kuni jõudsin Santiago de Compostela katedraalini. Legendi järgi on sinna maetud apostel Jaakobus (hispaania k – Santiago). Sel elamusi tulvil rännakul sain kingituseks kaks kammkarpi, mis on palveränduri sümbolid. Võtan mõlemad laupäeval kaasa. Just siis on kümnes ja viimane päev, et tähistada Jaakobitee siinsamas Eestis: Tallinnast Iklani.