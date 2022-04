Rain Ots | Kas Venemaa võib Soome NATOsse astumise korral ähvardada Eesti okupeerimisega? 

Venemaa sõjakäik Ukrainas on tootnud vaid ühe ajaloolise tähtsusega tulemuse – Soome astub NATO liikmeks. Venemaale on see nii ootamatu kui ka õudne. Ootamatu, sest Soome on olnud ainuke naaber, kellele Venemaa on saanud täiesti kindel olla. Soomel on Venemaaga olnud üle 70 aasta head ja siirad suhted.