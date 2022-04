Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu uus esimees on Ivari Padar 

„Ivari Padar on sotsiaaldemokraatide üks raudvara, ta on kogenud ja karastunud riigimees, aga peale selle ka muhe ja tasakaalukas poliitik, keda hinnatakse nii maal kui linnas. Mul on hea meel, et ta nõustus Eiki loobumise järel meie volikogu juhtima,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.



Padar on valitud viide riigikogu koosseisu ja kolmel korral Euroopa Parlamenti. Ta on pidanud põllumajandusministri ja rahandusministri ametit. Aastatel 2002-2009 oli Padar Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees.



Sotsiaaldemokraatide volikogu aseesimehena jätkab Katre Kikkas, kes on õpilasfirmade juhendaja ja muusikaõpetaja.