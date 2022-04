OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaa eesmärgiks on Euroopa. Järjepanu leitakse Vene vägede poolt rüüstatud ja rikutud elamisi, põletatud ja rüvetatud surnukehi. Johnson kohtus Ukraina presidendiga Kiievis 

„Linna jäänud elanikest koges iga kümnes vägivalda või kaotas elu. Laipu avastatakse iga päev. Päeval, kui linnasekretär seda rääkis, oli just ekspertide poolt ülevaatusel tuvastatud 18 inimese hukkamine. Päev varem olid linnainimesed leidnud kodu juurest hukatud perekonna, vanaisa, isa-ema, lapselapse. Kadõrovlaste staabist leiti 8 laipa, ühel sigaretiga silmad välja põletatud. Teisest, lastelaagris olnud piinakambris, olid just noorte piinatud inimeste surnukehad. See mees, kes sellest ja paljust muust rääkis oli vanuselt väga noor ja ta rääkis kiretult ja enda ette. Ta vakatas alles siis, kui ütles et kõige raskem on emadele viia teadet surnukspiinatud lastest. Neil inimestel on ainult üks soov, et mõrtsukatele makstaks kätte. Butšas toimunud sadade tsiviilelanike tapmised, on genotsiid. Nii nagu ajaloos kommunistide ja natside omaaegsetel ohvritel, polnud konkreetse ohvri hukkamisel mingit erilist personaalset põhjust. Hukati sellepärast, et hävitada ukrainlasi ja Ukrainat.“