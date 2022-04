TÕELINE INGEL! 14aastane poiss hiilis iga päev okupeeritud Butšas läbi vaenlase tagala, et enam kui 30 inimesele vett ja süüa tuua 

Kui Sashat kangelaseks nimetati, oli ta häbelik ega arvanud ise, et ta seda on. Kuigi poiss riskis iga päev oma eluga, kõndides Vene võitlejate tule all mööda Butšat, otsides toitu ja vett. Tema vanemad, kolm nooremat õde-venda ja veel 30 inimest peitsid end keldris.