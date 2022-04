FOTOD JA VIDEO | Hetked, mis annavad sõjas lootust: kahe mehe ja kahe koera õnnelik kohtumine 

Üks õnnelik kohtumine leidis aset Butšas, kus kadunud koer leidis tagasi tee oma peremehe juurde. Sõnad on ilmselgelt liigsed, kui vaadata videot, kus koer rõõmsalt peremehe suunas liigub. Iga järgnev samm on hoogsam ja rõõmsam. Koera kõrvad annavad märku, et emotsioonid loomas ei püsi enam vaos. Peremehe käte vahele jõudes annab karvane sõber uludes märku, et on seda kohtumist pikalt igatsenud.