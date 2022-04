OTSEBLOGI | Venemaa valmistub pealetungiks Ida-Ukrainas. Kiievi lähistelt leiti üle 130 tsiviilisiku surnukeha  

Alanud on 45. sõjapäev. Ukraina kindralstaabi sõnul valmistab Venemaa oma vägesid ette pealetungiks Ida-Ukrainas, kasvatades Donetski ja Tauria suunal oma jõudusid. Kiievi oblastis Butša rajoonis asuvas Makarivi linnas on reede seisuga leitud kokku 132 tsiviilelaniku surnukehad, kelle Vene sõjaväelased on hukanud, teatas linnapea Vadõm Tokar.