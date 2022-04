Munitsipaalpolitsei rääkis lastele konnarände ohtudest  

„Mupo patrull on juba aastaid olnud abiks vabatahtlikele, kes konnarände ajal Astangul tegutsevad. Kahjuks näitab varasem kogemus, et on ikka veel sõidukijuhte, kes keelavaid liiklusmärke eiravad. Eilne õppepäev näitas, et noored hoolivad loodusest ja muretsevad tuleviku pärast,“ ütles mupo peainspektor Anna Elzer. „Meie konkreetne ülesanne oli selgitada, kuidas peaks erinevates olukordades käituma, et ohustatud loomadele ei satuks ohtu neid kaitsvad vabatahtlikud. Tegime läbi mitu erinevat käitumismustrit ja loodame, et sellest oli kasu. Oleme noortega koos ka Astangul, kui konnaränne algab. Kontekstis, kus Tallinn on Euroopa Roheline Pealinn 2023, on selline tegevus oluline ja märgiline. Tahame sellele omapoolselt kaasa aidata. Loodus linna! See on ilus mõte“.