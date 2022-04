Eesti ei usalda naaberriigi arste? Soomes tehtud koroonatestiga siin tõendit ei saa 

TESTI SEAL, KUS NAKATUSID: Eestis loetakse kehtivaks ainult siin tehtud koroonateste. Soomes tehtud testi alusel siin läbipõdemistõendit ei anta, see tuleks vormistada Soomes. Foto: Stanislav Moškov

„Kallid Eesti inimesed, kes te jääte Soomes koroonasse, minge sellel kõige paremal haiguse ajal laevaga ja koos sadade kontaktidega Eestisse, pange ennast kirja Synlabi järjekorda, tehke see test ära ja laske kiiresti jalga. See on ainus võimalus saada Eestist läbipõdemispaber. See ei ole huumor,“ räägib igapäevaselt Soome haiglas töötav eestlanna Kaire.