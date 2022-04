„Nad kasutasid meid inimkilbina!“ 

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles neljapäeval, et olukord Borodjanka linnas on palju hullem kui lähedal asuvas Butšas, kus Venemaa vägede arvatavad tsiviilisikute tapmised pälvisid ülemaailmse hukkamõistu. Butša linnapea sõnul oli Butšas surnud tsiviilisikutest 90 protsendil kuulihaavad. Moskva eitab tsiviilelanike pihta tulistamist ja väidab, et Butša jubedused on ukrainlaste lavastus. Reedeses raketirünnakus Kramatorski raudteejaamale hukkus vähemalt 50 inimest ja 87 sai haavata. Numbrid võivad veel muutuda. The Wall Street Journali korrespondent juhtis tähelepanu sellele, et ühel Kramatorski jaama tabanud raketidetailil seisis mõnitav kiri „laste jaoks“. (Kuigi ühismeedia kasutajad olid kiired osutama, et seda võib tõlkida ka kui „laste eest“ ‒ et siis Vene laste? Kes teab, mis sõnade autorile pähe lõi.) Donetski kuberneri sõnul hukkus rongijaamas viis last. „Me toome iga sõjakurjategija kohtu ette,“ kuulutas välisminister Dmitrõ Kuleba.