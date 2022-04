Juhtkiri | Kõikvõimas kaamerasilm 

Ülevaatuse eesmärk on kontrollida, et liikluses olevad sõidukid oleksid tehniliselt korras. Me keegi ei taha jääda ette sõidukile, mis peaks ammu olema utiilis, kuid mingi ime läbi on sel paberid korras ja liikluses tehakse sellega uhkeid poognaid, isegi siis, kui näiteks pidurid alati ei tööta.

Peakaamera võib tööd tehes tõestikohmakas olla. Politseinikud kannavad kehakaameraid, nende salvestiste abil on hea tõestada, et politsei on korrektselt käitunud. Haapsalus traagiliselt lõppenud tulistamisel oli just kaamerasalvestiselt näha, et muud võimalused olid ammendunud.

Vigade kõrval näitab kaamera ka hästi tehtud tööd. Kui auto hiljem laguneb, kuid tekib kahtlus, kas sõiduk oleks ülevaatuselt üldse pidanudki läbi saama, siis on video abil võimalus näidata, et protseduur toimus korrektselt. Ka tekitab kahtlusi, kui ideaalses korras sõidukiga klient ei soovi, et tema auto seisukord fikseeritakse. Ei pea ju põhjalikult üles filmima kogu auto sisemust. Ehk piisab videolõigust auto all, armatuurlaua klipist jne ‒ selle peab lihtsalt kokku leppima.