TOP | Vene sõdur või ISISe fanaatik 

Iga päev loodad, et enam hullemaks ei lähe. Ja siis jõuavad silme ette uued õudused Ukrainast. Vene sõdurite teod Butšas on sama võikad kui ISISe fanaatikute kätetöö. Mismoodi suudab üks inimene teisele nii teha? Mismoodi endale valetada, et see on feik. Tänapäeva kaamerasilme all ei jää miski varju. Liiga palju on inimesi, tehnikat, tunnistajaid. Seda kõike on liiga palju.