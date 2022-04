Juhan Telgmaa | Lootus on naistel 

Külamehed poetrepil pole rahul. Pärast Butšat ei tohiks kellelgi enam mingit kahtlust olla, milline riik on Putini Venemaa. Kui ka see ei ärata maailma, siis ei ärata miski. Sellist riiki ei või maailm taluda. Mis tähendab, et tuleb kindlasti kasutada ära võimalus sellele otsustav lõpp teha. Praegu, kus Vene väed on ümber paiknemas, on paras aeg. Kui end kaitsesse seavad, on hilja. Ja tuleb jõuda enne, kuni keegi Putini lähikonnast tema menüüsse novitšokki lisab. Kurjategijad peavad jõudma rahvaste kohtu ette.