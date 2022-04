ÕL VIDEO | Tulevik peaaegu kohal: Vorbuse rahvast veab Tartusse isesõitev auto 

„Selleni, et auto hakkaks päris iseseisvalt sõitma, kulub veel mitu aastat. Me panime endale eesmärgi, et auto sõidab 90 protsenti ajast iseseisvalt, tegelikult saab ta ilma juhita hakkama juba umbes 95 protsendil sõiduajast,“ räägib Tartu ülikooli isejuhtivate sõidukite labori tehnoloogiajuht Tambet Matiisen, kes istub isesõitva auto juhiistmel ja ainult vaatab, kuidas Lexus nagu võluväel rooli keerutab.