Seisukoht | Minu titetegu pole sinu asi! 

Kui hakata kokku lugema neid kordi, mil poolvõõrad inimesed pärivadki otse, miks mul lapsi pole (sest kui inimene on abielus, peab tingimata ka päts ahjus olema?), võiksime siin stiilinäiteid üheskoos loendada kuni jaanipäevani. Reeglina kerkivad minu emakat puudutavad teemad üles seltskondades, kus viibivad 50+ vanuses inimesed. Ja ehkki võiks arvata, et inimene harjub ajapikku nendele küsimustele vastama ja mitte välja tegema, siis säärased teemad tekitavad reeglina alati ebamugavust.

Mõistan, et tädi Asta esitatud küsimus ei pruukinud olla mõeldud ründavana. Küll olen ma veendunud, iga inimese otsus või võimalus lapsi saada, on äärmiselt delikaatne ning isiklik teema. See ei vaja vastuseid ega selgitusi – vahet pole, kas lastetuse taga on isiklik otsus, meditsiiniline diagnoos või sootuks miskit kolmandat. Kas ja millal keegi lapsi planeerib, ei mõjuta mitte kellegi teise elu, kui vaid asjaosaliste endi oma. Seega ole kena ja lihtsalt ära küsi. See on kohatu, piinlik ja teps mitte sinu asi.