„SUURE VENNA“ PILGU ALLA: tehnoülevaatajatele tahetakse pähe määrida peakaamerad! Ülevaataja: siis tulevad ka lahkumisavaldused 

Olukord sõidukite tehnokontrollimisel on jõudnud kriitilisele piirile, leiab transpordiamet. Seetõttu peetakse vajalikuks varustada ülevaatajad peakaameratega, kust saaks nende tööd senisest veelgi terasemalt kontrollida. 24aastase staažiga tehnoülevaataja Mait Millert peab seda kohati lausa kiusamiseks, kui pisivigade pärast määratakse trahv, mis on neljandik palgast. „Meid on karistatud iga väikese asja pärast. Olen tihti tundnud hirmu selle pärast, et mõtlen, kas jätsin miskit tegemata?“ räägib ta.