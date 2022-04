Toomas Alatalu | Zelenskõi murrab teleekraanil tabusid 

Foto: Teet Malsroos

Ime on sündinud – naljamehest on saanud Vene impeeriumi nurkasaatja (et mitte hullemini väljenduda), teleseriaali naljapresidendist ekraanil on saanud presidentide president. Seda samuti tänu ekraanile, sest teda lihtsalt tahetakse kuulata ja kuna kaitsesõja juhtimine ei saa pooleli jääda, peab Zelenskõi välismaale videokõnesid. Pealegi konkurentsis Twitteri ja muu sotsiaalmeediaga, mis ju alles tänu ajutiseks ajajärguks jäänud Trumpile on praeguseni poliitikutele domineeriv suhtlusvahend sõnumite edastamiseks.