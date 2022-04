Venemaa heideti inimõiguste nõukogust välja 

Venemaa vägede lahkumine Kiievi ja Tšernihivi oblastist on nüüdseks lõpule jõudnud. Pentagoni pressiesindaja John Kirby sõnas, et Putin pole Ukrainas saavutanud ühtegi strateegilist eesmärki. „Ta on haaranud kontrolli vaid väikeste keskuste üle,“ märkis Kirby. Arvatakse, et Kiievi lähistelt lahkunud väed korraldatakse ümber kas Valgevenes või Venemaal. Ekspertide sõnul ei suuda nad aga veel mõnda aega oma lahingutõhusust taastada. Irpinis kogunesid sajad vabatahtlikud, et koristada tänavaid Vene vägedest maha jäänud rusudest ja lagast. Nädalaga on puhastatud umbes viiendik tänavaist. Irpinis leidub ka hulgaliselt välismaalt tulnud võitlejaid. Kyiv Independent kirjeldab, kuidas käsklusi jagatakse mitmes keeles läbisegi. Ukraina poolel võitlevatel valgevenelastel olevat koguni oma eraldi üksus loodud. Jätkuvad lahingud Ukraina idarindel.