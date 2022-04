Juhtkiri | Kui väikest palka on väärt Ukraina põgenikud? 

Ühelt poolt aitamissoov, korjandused ja lahked annetused, teisalt aga ettevõtjais tärganud lootus, et koroona- ja energiakriisiga kogunenud kahjumit saaks leevendada odava tööjõu palkamisega. Ukrainlaste seisukohalt on see halb, kuna tühjade kätega tulnuina on neil vaja raha uue elu sisseseadmiseks. Eestlaste seisukohalt on asi samuti halb, sest pärsib eeldatavat palgatõusu, kuigi kõrge inflatsiooni tõttu on surve selleks tugev. Mäletame ju Soome ametiühingute seismist oma palgaõiguste eest, kui Eesti odavad kalevipojad nende sissetulekuid ähvardasid.