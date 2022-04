SALAKAVAL PUNANE METS: Vene sõdurid keerutasid Tšornobõlis radioaktiivset tolmu üles 

JÄTKASID TÖÖD: Tuumajaamas tegutsevad valvurid ja teadlased elasid põhiliselt pudrust ja leivast. See pilt on siiski tehtud enne sõda. Foto: AFP/Scanpix

Kiievi lähistelt ja ka Tšornobõli kurikuulsa tuumajaama ümbrusest on Vene sõdurid taandunud. Viimase juurest Valgevenesse suundunud soldateid on aga tabanud õudne reaalsus. Enam kui 70 sõdurit puutus kokku kiiritusega. Jahmunud teadlased vaatasid pealt, kuidas okupandid ühes maailma kõige ohtlikumas tsoonis ringi songerdasid ning tõdesid: see ei lõpe mitte hästi.