Marko Šorin | Serbia president alistanuks isegi Viktor Orbáni 

Valitseva koalitsiooni meediakajastust hindavad serblased ise nii võimsaks, et andis põhjust naljajuttudeks. Serblaste hulgas levib nali, et president Aleksandar Vučići kampaania oli niivõrd tohutu, et ta võitnuks valimised isegi Ungaris, kus tema hea sõber Viktor Orbán oleks jäänud teiseks. Või siis, et presidendi valimisreklaami tuleb nii massiliselt, et isegi külmkappi avades väljub sealt esmalt Aleksander Vučić. Viimasest inspireeritud kujukest oli võimalus näha levivas videoklipis, kus presidenti õnnitletakse valimisvõidu puhul.