Snickers Workwear 3.0 tööpüksid: parim sai veelgi paremaks 

See on Snickersi 3.0 tööpükste funktsionaalne uuendus, sest vahel on ripptaskuid tarvis ja mõnikord mitte. Nüüd saab need kergesti eemaldada ja sama kergesti tagasi kinnitada. Lisaks on ühele ripptaskule lisatud tugevad aasad tööriistade riputamiseks. Vastupidavuse tagamiseks on nende valmistamisel kasutatud koguni kahte erineva tugevusega Cordurat®.