VIDEO | Taavi Aas: Soome on nõus rajama koos Eestiga ühist LNG-terminali

Valitsus tegi neljapäeval otsuse, et põhikooli lõpetajad peavad kõik tegema eksameid, kuid nende tulemus pole seotud lõpetamisega. Eksamitel ei ole lävendit ja hindamine toimub protsendiga. Tänased lõpetajad on kogu viimase kooliastme õppinud Covid-kriisi ajal. Distantsõpe pole olnud sama efektiivne nagu kontaktõpe. Väga paljud õpilased on olnud ka sel õppeaastal haiguse või lähikontaktsuse tõttu distantsõppel. Koolidele on eraldatud kokku 18 miljonit õpilünkade tasandamiseks. Haridus- ja teadusministeeriumil on olnud plaan põhikooli lõpueksamite lävendit ära kaotada jäädavalt, kuid see tekitas haridusvaldkonnas polariseerimise. Diskussioon läks Kersna sõnul alatuks, süüdistati demokraatlikke esindusorganisatsioone. Otsitakse lahendust, mille poolt on enamus.

Taavi Aas rääkis, et LNG-ujuvterminali rajamiseks on peetud konsultatsioone Soomega. Soome on valmis tegema koostööd ja ühiselt terminali rentima ning jagama seotud kulusid. Kuna Eesti gaasitarbimine on peaaegu 5 korda väiksem kui Soomel, siis see on meile väga mõistlik. Terminaliga saab tagada gaasivarustuskindlust ja sõltumatust.

Valitsus otsustas soetada Eestile gaasivaru, mis ei tule Venemaalt. See võiks olla olemas järgmiseks kütteperioodiks.

Kokku on lepitud järgmises sanktsioonide paketis, mis puudutab maismaa- ja meretransporti. Teatud riigid võivad küsida erisusi, mis tähendab, et erisusteta riikide ettevõtted satuvad konkurentsis ebavõrdsesse olukorda.

Delfi küsis agressioonisümbolite eelnõu kohta. Milline on Reformierakonna seisukoht: kas vihakõne osa kaotatakse ära, et eelnõu kiirelt vastu võtta? Kallas täpsustas, et mõeldakse vaenukõnet. „Inimeste vaenamine ei peaks olema nii laialdaselt levinud, nagu see praegu on. Imestan, et vaenu levitamist kaitstakse,“ ütles Kallas. Ka praegu on vaenukõne keelatud, aga inimese vastutusele võtmiseks peab keegi tajuma tõsist ohtu või saama viga. Reformierakond tajub, et ta on selles küsimuses üksi ja on valmis tegema kompromisse. Koalitsioonis tajuti, et vaenukõne keelamine on tugevalt seotud just selle eelnõuga. Vahepeal on aga selgunud, et valitsus tegi selle otsuse justkui üksi. Riigikogu võib Kallase sõnul muidugi muudatusi teha, kuigi ta ei mõista, miks on vaenu õhutamine erakondadele nii oluline.

Kas Keskerakond leiab, et vaenu õhutamine on inimõigus? Aab ütles, et Keskerakond oli valitsuse eelnõuga nõus, fraktsiooni kõikide liikmete eest ta rääkida ei oska. Sõnavabaduse lämmatamist ta selles eelnõus ei näe.

ERR küsis, kas valitsus on võtnud põhimõttelise hoiaku, et koos LNG-terminaliga tuleb selgesõnaline otsus loobuda Vene gaasist. Kallas vastas, et selline otsus tehti juba täna, kuna nad ei näe, et Venemaa sõjamasina toitmine oleks võimalik. Riik ei osta gaasi, seda ostavad eraettevõtted. Kuid riik ostab teistelt tarnijatelt varu.