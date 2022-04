Vanglaametnikud jagasid sotsiaalmeedias asutusesisest teavet  

Vangla pöördus andmekaitse inspektsiooni poole küsimusega, kas inspektsioon soovib rikkumisteadet- nimelt on Tartu vangla üksuse ametnikel Messengeris loodud grupivestlus, kus muuhulgas räägitakse ka asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud infost. Teie pöördumisest ei loe välja, et tegemist oleks avalikuks saanud andmetega, sest vestlus toimus asutuse teenistujate vahel, selgitas AKI jurist Ive Eevel vanglale. Siiski ei saa erinevaid suhtlusportaale kasutades olla kindel, et sellised vestlused ,nt küberrünnaku toimumisel, ei lekiks, lisas ta. Kuidas asutus tagab asutusesiseseks kasutamiseks oleva teabe konfidentsiaalsuse ,mh asutuse sees, tuleb paika panna asutuse sisereeglites. „Vastutav töötleja peab inspektsiooni rikkumistest teavitama juhtudel, kui intsidendi tagajärjel võib olla tõenäoline oht inimese õigustele ja vabadustele. Kui juhtunu inimeste õigusi ja vabadusi ohtu ei sea, siis inspektsioonile teavitust tegema ei pea, kuid siiski tuleb see oma organisatsiooni jaoks dokumenteerida,” selgitas Eevel. Tema sõnul tuleb vanglal ise tuvastada, kas on tegemist sellise rikkumisega, mis nõuaks inspektsiooni teavitamist.