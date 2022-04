Võlausaldajad vaidlustavad Iirimaal välja kuulutatud Oliver Kruuda pankroti  

Oliver Kruuda lahkus võlausaldajate eest Iirimaale ja seal on mullu 28. juunil tema pankrot välja kuulutatud. „Selge oli see, et Kruuda üritas pääseda pankrotimenetlusest Eestis, et Iirimaal kergemini võlgadest vabastust saavutada, Euroopa Liidus on selline tegevus taunitav,“ on öelnud Best Idea OÜ esindaja vandeadvokaat Paul Varul Õhtulehele. Vaatamata Iirimaal väljakuulutatud pankrotile toimub pankrotimenetlus sisuliselt Eestis , siin on pankrotimäärus , millega pankrot välja kuulutati, jõustunud..